Coppa Italia, dagli ottavi in poi il Milan è la squadra che finora ha segnato più gol

L’Inter (15 finora) potrebbe diventare solo la terza squadra a raggiungere la Finale di Coppa Italia in più di 15 occasioni dopo la Roma (16) e la Juventus (22). Dall’altra parte, il Milan ne conta tre in meno dei nerazzurri nella competizione (12 come la Fiorentina); l’ultima occasione in cui i rossoneri hanno raggiunto l’atto finale nel torneo risale al 2017/18 (sconfitta per 4-0 contro la Juventus).

L’Inter ha vinto le ultime nove partite casalinghe di fila tra tutte le competizioni e non fa meglio davanti ai propri tifosi dal periodo tra ottobre 2021 e gennaio 2022: 10 in quel caso, quando furono proprio i rossoneri a mettere fine a questa striscia vincente (2-1 in Serie A con reti del nerazzurro Ivan Perisic e doppietta del rossonero Olivier Giroud, il 5 febbraio 2022).

A partire dagli ottavi di finale di questa edizione di Coppa Italia, il Milan è la squadra che ha realizzato più reti (10, il doppio rispetto ai nerazzurri); in generale, quella rossonera è una delle due formazioni con la miglior percentuale realizzativa in questo parziale nella competizione (25%, come il Sassuolo, mentre l’Inter è sesta in questa speciale classifica con il 17%). Lo riferisce il sito della Lega Serie A.