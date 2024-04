CorSport: "Champions per sei, l'Italia può sognare l'en plein"

"Champions per sei", l'apertura celebrativa delle italiane in prima pagina su il Corriere dello Sport. Sì perché l'Italia può sognare addirittura l'en plein: con Atalanta e Fiorentina in semifinale di Europa e Conference League, sicuri cinque posti nella massima competizione europea il prossimo anno. E aggiungendo una tra Roma e Milan le chance sono pari del 99%, beffando quindi la rincorsa della squadre tedesche.

Oltre i quattro club italiani che potranno qualificarsi in Champions League, c'è una novità succulenta. Il bonus del “+1” nell'Europa che conta scatta per le prime due federazioni del ranking UEFA che raggiungono i migliori risultati in stagione e, al momento, se lo giocano Italia (18,428 pti) , Germania (16,785) e Inghilterra (16,750). A meno di clamorosi ribaltoni, per la certezza del pass extra servirebbe che la Dea di Gasperini approdi in semifinale di Europa League e che la Fiorentina bypassi il Plzen entro i 120’ in Conference.

Ma non finisce qui. C'è la prospettiva di qualificare addirittura 6 formazioni italiane il prossimo anno, nel caso in cui - spiega Il Corriere dello Sport - una tra Roma e Atalanta dovesse vincere l’Europa League senza piazzarsi nei primi cinque posti della Serie A. L'Inter ha già raggiunto la matematica certezza, il Milan deve solamente battere il Sassuolo domani, Juve e Bologna sono le prossime candidate.