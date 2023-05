Costacurta sul confronto squadra-tifosi: "Mi sembra una cosa fatta bene"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport commentando anche il confronto alla fine di Spezia-Milan fra i tifosi e la squadra rossonera: "Questo mi sembra un civile rapporto fra la tifoseria e la squadra, che si stava avvicinando per salutarli. I tifosi erano in trasferta e mi sembra una cosa fatta in un certo senso bene. Noi siamo abituati ad altri messaggi negativi ma non è la stessa roba".