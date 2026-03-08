Dalmat elogia Maignan: "È il miglior portiere del mondo. È la verità"

Intervistato dai taccuini dei colleghi di Tuttosport, Stéphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter dal 2001 al 2003, non ha dubbi sull'esito del derby di questa sera: "Se l'Inter vince il derby col Milan, e penso proprio sia così, è campione d’Italia. Chi decide la partita? Bastoni. Lo vedo bene in difesa a fermare gli attacchi avversari. E aggiungo che per me, quando andrà in attacco, segnerà il gol partita. I fischi? In Italia si esagera sempre, Bastoni mi piace come giocatore, è forte". Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Al Milan i francesi sono quattro, a partire da Maignan.

"Per me lui è il miglior portiere del mondo. Non lo affermo perché si tratta di un mio connazionale, la verità è che Maignan è fortissimo".

Rabiot è determinante per il Milan.

"Sì, dopo una buona stagione al Marsiglia, sta facendo cose importanti con la maglia rossonera, ha avuto un impatto significativo. Lo preferisco a Fofana, che è un buonissimo calciatore e gioca davanti alla difesa: è per questo che si vede molto meno rispetto al compagno di squadra".



Chiudiamo con Nkunku, che dopo le difficoltà iniziali sta cercando di far vedere il suo valore.

"Se è al Milan, vuol dire che possiede qualità".