De Grandis: "La partita che conta è Roma-Milan. Poi il derby interessa ai tifosi..."

Ultimi cinque giorni particolari per il Milan che, dopo la sconfitta a San Siro contro la Roma di giovedì per 1-0 nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, non è riuscito a portarsi i tre punti a casa dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il risultato finale è un 3-3 che fa paura soprattutto per quanto riguarda la prestazione difensiva molto deficitaria. Di questo e del momento generale dei rossoneri ha parlato Stefano De Grandis ospite in studio di Sky Sport 24 nel pomeriggio di lunedì.

Le parole di De Grandis sul momento rossonero: "Settimana di passione per il Milan che deve provare a vincere l’Europa League e con il derby che interessa ai tifosi. Se esci dall’Europa e dopo ti vincono lo scudetto in faccia, diventa un po’ pesante per Pioli. Ma dal punto di vista sportivo, la partita che conta è Roma-Milan. Una gara che vede la Roma favorita ma che è molto equilibrata".

Poi un commento sulla fase offensiva rossonera: "Anche Chukwueze fa due gol che sono in fuorigioco di un'inezia: poteva entrare prima con la Roma all’andata. Il Milan ha un potenziale offensivo pazzesco. Leao con il Sassuolo fa un gol incredibile alla Leao: sfrutta il raddoppio di Boloca e riesce a passare in un tunnel. Può diventare un fattore con la Roma che però ha costruito su di lui una gabbia perfetta con Celik ed El Shaarawy".