De Rossi: "Le caratteristiche di una squadra vanno sempre rispettate, poi bisogna vedere cosa fa l'allenatore avversario..."

Daniele De Rossi, tecnico giallorossi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma previsto per domani sera alle ore 21. L'ex centrocampista ha parlato delle possibili strategie della sua squadra, anche in base a quello che potrebbe fare Pioli con la sua.

All'andata è andato tutto bene: cosa si fa domani? "Nella tua domanda c'è l'essenza del nostro lavoro, il trovare sempre qualcosa che possa funzionare, senza però fare troppo. Le caratteristiche di una squadra vanno sempre rispettate, poi bisogna vedere cosa fa l'allenatore avversario... Non è che abbiamo vinto 7-0, il Milan non è stato in apnea tutta la partita; poi ciò che avevamo pianificato è riuscito. Non penso che Pioli stravolgerà la squadra, magari qualche interprete, l'attitudine, l'atteggiamento. Non è che dobbiamo creare 1000 presupposti pensando a quello che farà Pioli. Stiamo pensando a qualche cambiamento, ma senza snaturarci completamente".