Dominguez in uscita dal Bologna? Thiago Motta ne parla così

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha fatto il punto in conferenza stampa su diverse situazioni di mercato, tra cui anche quelle relative a Jerdy Schouten e Nicolas Dominguez, due centrocampisti rossoblù che sono attenzionati da altri club e che potrebbero dunque partire: "Penso - sottolinea l'allenatore - che siano due giocatori importanti, è sotto gli occhi di tutti".

Thiago Motta però avvisa anche i due che non sarà disposto a mediare e che in futuro non tollererà certi atteggiamenti, scegliendo come sempre in base alla meritocrazia chi deve giocare: "Io non voglio giocatori scontenti, voglio giocatori che diano il massimo per la squadra. Queste decisioni c'entrano poco con me, c'entrano più con la dirigenza, ma non solo qui, dappertutto".