Condò: "Leao, fammi vedere più volte quei due minuti di furia contro la Lazio”

Tiene banco la situazione Leao in casa Milan, con il numero 10 che non è ancora riuscito a prendersi, e viceversa, nel migliore dei modi con il nuovo allenatore Fonseca. Al fantasista rossonero viene spesso criticato l'atteggiamento ancora prima delle prestazioni in campo. Questo il pensiero di Paolo Condò, in diretta su Sky Sport 24, sull'argomento.

Come si fa a camminare in campo in quel modo?

“Ognuno ha la sua personalità… Di questi giocatori non conosco il loro modo di essere, conosco solo quello che fanno vedere in campo, Leao molto raramente viene a dirti dopo la partita come ha visto il match. E vedo in campo un ragazzo di grandissimo talento che negli anni non è cresciuto nella continuità in partita. Il Leao più bello di quest’anno è quello visto contro la Lazio, quando subentra e fa quel gol bellissimo, quando punta direttamente la porta: io lo vedo più disposto al passaggio e al cross piuttosto che al tiro in porto. Fa anche la cosa del cooling break, ma chi se ne frega! Fammi vedere più volte quei due minuti di furia”.