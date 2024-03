E.Chiesa sulle italiane in Europa: "Tutte hanno possibilità di andare in finale"

vedi letture

Insignito del premio Bruno Beatrice al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, l'ex Parma e Fiorentina, fra le altre, Enrico Chiesa ha toccato alcuni dei più caldi temi d'attualià del calcio in Italia, soffermandosi sulle italiane ancora impengate in Europa League e Conference League, ovvero Milan, Atalanta, Fiorentina e Roma. Queste le sue dichiarazioni.

Dello stato del calcio italiano, anche a livello europeo, cosa pensa?

"C'è da lavorare, io credo che l'anno scorso il calcio italiano abbia fatto molto: c'è da lavorare e programmare, soprattutto sui giovani".

Delle italiane in Europa e Conference League?

"Intanto una tra Milan e Roma andrà in semifinale ed è una buona cosa. Penso che tutte abbiano possibilità di andare in finale".