Fontana vota De Zerbi: "Mi piace molto. Conte no, non c'è programma a lungo termine"

A margine dell'evento Il Foglio Sportivo che l'omonimo giornale ha organizzato questa mattina allo stadio San Siro invitando personalità di campo e della politica per parlare di sport, è intervenuto anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana che ha parlato così ai microfoni dell'inviato di MilanNews.it.

Sul momento attuale del Milan, da tifoso: "Penso che oggi avrei preferito non venire a San Siro (ride, ndr). Prossimo allenatore? Io Conte non me lo auguro, è un grandissimo allenatore ma che stressa troppo le squadre e con il quale non si fa un programma a lungo termine. A me piace molto De Zerbi".