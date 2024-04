FOTO MN - Anche Moncada a seguire l'allenamento: in panchina con Ibra

vedi letture

Iniziato l'allenamento di rifinitura a Milanello alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Europa League tra Roma e Milan. I rossoneri sono scesi da pochi minuti sul campo del centro sportivo di Carnago. A seguire la sessione c'è anche Zlatan Ibrahimovic (CLICCA QUI). Insieme allo svedese, non appena iniziata l'allenamento, si è unito anche Geoffrey Moncada. I due dirigenti stanno seguendo la squadra al lavoro direttamente dalla panchina, come mostrato nella foto dell'inviato di MilanNews.it. Rimanete su MilanNews.it per gli aggiornamenti in tempo reale da Milanello.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it