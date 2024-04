Furlani: "Giudizio alla stagione? Aspettiamo l'ultimo mese. Partiamo sempre per vincere, non ci si riesce ogni anno"

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è ospite di “Supertele”, il talk show di Dazn del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo. Ecco le dichiarazioni del plenipotenziario milanista che parla di diversi temi che riguardano il campo, il mercato e lo sviluppo economico del club. Prima una parola sulla settimana che aspetta il Milan: "Settimana chiave sia da tifoso sia da dirigente. Sono due partite importanti che affrontiamo come ottimismo. Incrociamo le dita".

Che giudizio si da alla stagione?

"Troppo presto. Vediamo questo ultimo mesetto. Stiamo facendo bene rispetto allo scorso anno. Siamo 12 punti avanti rispetto a un anno fa. Peccato essere usciti dalla Champions, ma il girone era difficile. Noi partiamo sempre per vincere. Il nostro lavoro è quello di dare al mister la squadra più competitiva possibile per raggiungere certi traguardi. Il Milan parte sempre per vincere. La verità è che non ci si può riuscire tutti gli anni. Con il Newcastle siamo stati sfortunati, con il Borussia Dortmund al ritorno eravamo condizionati dagli infortuni. La Champions è un rimpianto, ma faremo di tutto per far meglio il prossimo anno".