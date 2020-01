Gravina: "Minuto di silenzio per Anastasi contro l'Inghilterra"

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è tornato a parlare della scomparsa di Pietro Anastasi. Per la morte dell'ex attaccante di Juventus e Inter, in particolare, non era stato registrato un minuto di silenzio sui campi della Serie A, occasione che invece si terrà nell'amichevole della nazionale italiana con l'Inghilterra a Wembley. Queste le sue parole: “Gli dedicheremo la prossima partita delle leggende azzurre e faremo un minuto di raccoglimento in occasione dell’amichevole tra Inghilterra e Italia a Wembley a marzo”.