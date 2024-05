Milan, Giroud in cerca del gol perduto: l'ultima rete risale a un mese fa

Il Milan si avvicina alla sfida in programma domani alle 18.00 a San Siro contro il Genoa di mister Gilardino, reduce dalla recente salvezza in A ottenuta nel precedente turno contro il Cagliari. Come annunciato dallo stesso Stefano Pioli in conferenza (LEGGI QUI) l'attacco rossonero contro il Grifone sarà composto dal quartetto Chukwueze, Leao, Pulisic e Giroud. E' proprio relativo al bomber francese questo focus sul suo ultimo gol segnato in Serie A.

Infatti, Olivier Giroud è a caccia di gol preziosi per aumentare il proprio score con il Milan e salutare bene il pubblico rossonero, ma in campionato l'ultimo timbro risale a un mese fa (Milan-Lecce 3-0 6 aprile).