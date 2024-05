Probabile formazione Milan: la difesa recupera i suoi top Theo e Tomori. In avanti spazio alla velocità e fantasia di Chukwueze

Dopo il pareggio di Torino contro la Juventus, i rossoneri di mister Pioli tornano nuovamente in campo per il match casalingo di domani sera contro il Genoa di Alberto Gilardino, fresco di salvezza in Serie A ottenuta nel precedente turno contro il Cagliari. Mister Stefano Pioli ritroverà così i due squalificati e assenti della gara contro la Juventus (Tomori e Theo) ma dovrà fare i conti anche con diverse importanti assenza. Non ci saranno infatti gli infortunati Maignan, Kjaer, Loftus-Cheek e Jovic e saranno indisponibili anche gli squalificati Calabria e Musah. Tra i pali confermato Marco Sportiello, grande protagonista con diverse importanti parate contro i bianconeri, e davanti a lui la linea a quattro titolare: Florenzi e Theo Hernandez sulle fasce, Gabbia e Tomori come centrali. In mezzo al campo si andrà verso la coppia, ormai assodata Adli-Reijnders vista anche nelle ultime gare di campionato giocate dal Milan. Dietro l'unica punta Giroud, in cerca di un gol che manca dalla sfida contro il Lecce, il tridente cambia una delle sue punte: a destra scatta l'ora di Chukwueze, trequartista Pulisic e a sinistra Rafa Leao. Lo ha annuncato Pioli in conferenza stampa che ha aggiunto anche che in panchina torneranno sia Kalulu che Pobega.

Questa dunque la probabile formazione del Milan contro il Genoa: (4-2-3-1) Sportiello, Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo, Bennacer, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Giroud.