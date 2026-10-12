Graziani critico: "Il Milan non mette coraggio nelle giocate, eppure ha giocatori importanti..."

Pungente e critico Francesco "Ciccio" Graziani nell'immediato post-partita di Sassuolo-Milan a Radio Sportiva. L'ex attaccante e allenatore ha voluto commentare il poco coraggio e lucidità dei ragazzi di Amorim una volta siglato il gol del vantaggio con Rabiot. Queste le sue considerazioni e commenti:

"Vedo un Milan ancora senza identità di squadra. Hanno Camarda, anche lui dell'Under 21 come Cisse, sapete quanti minuti ha fatto in in 6 giornate di campionato? 8 minuti. Ma di che parliamo? Ma se il Milan non ha coraggio e non lo mette in campo questo coraggio, perché parliamoci chiaro, tecnicamente c'è differenza se fosse secondo voi tra i calciatori del Milan e del Sassuolo? Io dico di sì. Ma ripeto, non hanno un'identità, non mettono coraggio nelle giocate, eppure ha giocatori importantissimi. Poi fa un gol, va a difenderlo e dopo 5' prende subito il pareggio. E se l'arbitro giustamente non avesse fischiato punizione al Milan avrebbe preso anche un altro gol. Ma il Var è morto, ora non si chiama più. Meglio una via di mezzo".