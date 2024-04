Ieri giorno di riposo post derby, oggi il primo allenamento del Milan verso la Juve

Dopo una serata umiliante, con l'Inter che ha festeggiato nella casa rossonera l'aritmetica del suo ventesimo scudetto, il Milan ha osservato un giorno di riposo ieri e tornerà al lavoro oggi al centro sportivo di Milanello. La squadra scenderà in campo in giornata a Carnago per una sessione di scarico dopo la partita persa ieri sera 2-1 contro i cugini nerazzurri. C'è da resettare tutto, ancora una volta, perché sabato ci sarà la trasferta contro la Juventus che sarà decisiva per il secondo posto. Ma non sarà facile visto il mese di aprile catastrofico: eliminazione dall'Europa League e sesto derby consecutivo perso.

MILAN-INTER 1-2

Marcatori: 18’ Acerbi, 49’ Thuram, 80’ Tomori.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Adli (dal 69’ Chukwueze), Reijnders (dal 52’ Giroud); Musah (dal 77’ Okafor), Loftus-Cheek (dal 69’ Bennacer), Pulisic; Leão. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Florenzi, Terracciano, Jović. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 88’ de Vrij); Darmian (dal 84’ Dumfries), Barella (dal 77’ Frattesi), Çalhanoğlu (dal 84’ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (dal 77’ Carlos Augusto); Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Buchanan, Cuadrado, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Inzaghi.

Arbitro: Colombo di Como.

Ammoniti: 22’ Barella, 32’ Lautaro, 36’ Theo, 88’ Inzaghi, 90’ Gabbia, 90’+2 Tomori.

Espulsi: 90’+4 Theo Hernandez, 90’+4 Dumfries, 90’+7.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.