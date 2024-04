Il Barone (Curva Sud): "Pioli non si può tenere: vorrei De Zerbi. La società deve fare una campagna acquisti da Milan"

Giancarlo Capelli, detto 'Il Barone', tra i responsabili storici della Curva Sud Milano, si è così espresso a Novastadio su Telenova sul momento del tifo milanista post derby: "Allenatore e giocatori non hanno fatto niente durante la partita: in 76 anni non mi era mai successa questa cosa. È stato scandaloso. A fine partita i giocatori sono usciti senza salutare il pubblico: scandaloso. Una cosa così non si può accettare. Dovevano inchinarsi alla tifoseria rossonera, che li ha sostenuti tutta la partita. Sono rimasto allibito. Pioli ha fatto quattro pareggi con quattro squadre che stanno retrocedendo. Questo allenatore non si può più tenere e la società deve fare una campagna acquisti da Milan. Come allenatore vorrei De Zerbi: è cresciuto nel Milan, fa un bel gioco, sta facendo bene in Inghilterra"

Poi la chiosa:

"Ero sugli spalti lunedì e vedevo tutti i tifosi rossoneri abbattuti e tristi. Il Milan deve valutare e capire che il tifoso del Milan ha bisogno di certe vittorie: chi è al Milan ha responsabilità deve mettersi una mano sulla coscienza e sapere cosa portare nei prossimi anni. Il Milan sono i tifosi".