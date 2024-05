SONDAGGIO - Votate il vostro 9 preferito per il prossimo attaccante del Milan

Con Olivier Giroud che sta giocando le sue ultime partite in rossonero, il Milan è alla ricerca di una prima punta ed è in questo ruolo che gran parte del budget verrà utilizzato. il "9" che verrà sarà diverso dal francese: non sarà un giocatore già consacrato e di grande esperienza, bensì un talento in rampa di lancio ma che ha già dimostrato di saper stare a certi livelli.

Quale attaccante scegliere? Il bolognese Joshua Zirkzee che sta trascinando la squadra di Thiago Motta a una storica qualificazione alla Champions League? Oppure il giovanissimo Benjamin Šeško, promosso al suo primo impatto in un grande campionato europeo come la Bundesliga. O lo svedese Viktor Gyökeres che ha contribuito, al suo primo anno allo Sporting CP, alla vittoria del campionato portoghese. Oppure il messicano Santiago Gimenez, pronto al grande salto dopo due anni al Feyenoord.

CLICCA QUI PER VOTARE AL SONDAGGIO!