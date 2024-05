Serie A, il Cagliari vince contro il Sassuolo e conquista la salvezza

Pomeriggio di festa per il Cagliari di Claudio Ranieri, che grazie alla vittoria di quest'oggi per 2-0 in casa del Sassuolo raggiunge così la tanto sperata salvezza in Serie A. Contro i neroverdi, le due reti pesantissime per il destino dei sardi arrivano grazie a Prati e Lapadula, entrambi a segno nel secondo tempo. Ora rischia moltissimo il Sassuolo, sempre più verso la retrocessione se questo pomeriggio dovessero arrivare almeno dei pareggi per Empoli e Frosinone.