Il Giornale sul Milan: "Allegri gioca d'anticipo. Riapre già Milanello per svegliare il Diavolo"

vedi letture

"Allegri gioca d'anticipo. Riapre già Milanello per svegliare il Diavolo": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che lunedì il Milan sarà la prima squadra di Serie A che riprenderà gli allenamenti, ma già oggi e domani i giocatori rossoneri sono attesi a Milanello per i test fisici. Ad accoglierli ci sarà il neo tecnico Massimiliano Allegri che è atteso da un compito tutt'altro che semplice, cioè far rinascere la squadra rossonera dopo l'ultima disastrosa stagione.

Le sue priorità sono diverse: prima di tutto rifondare la rosa e prendere giocatori funzionali al suo progetto tecnico e al suo calcio, poi dovrà eliminare le fragilità messe in mostra dalla formazione milanista nella scorsa stagione e infine dovrà ricreare quello spirito di gruppo che è fondamentale in una squadra per ottenere risultati positivi.