MN - Ricci allo store di Via Dante: primo bagno di folla con i tifosi del Milan

Giornata speciale per Samuele Ricci, nuovo rinforzo del centrocampo rossonero, che oggi ha incontrato i tifosi del Milan presso lo store ufficiale di Via Dante. Il giocatore, reduce dalla firma con il club di via Aldo Rossi, si è concesso per foto e autografi, ricevendo il caloroso abbraccio di centinaia di sostenitori accorsi per accoglierlo. Per Ricci è stato il primo vero bagno di folla in maglia rossonera, a testimonianza dell’entusiasmo che accompagna il suo arrivo a Milano.