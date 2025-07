Il consiglio di Budel a Leoni: "Proverei a fare un altro anno importante a Parma"

vedi letture

Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma, è sui taccuini di diversi top club in Italia ed è uno dei nomi da seguire con molta attenzione in questa sessione estiva di calciomercato. Sul baby talento c'è l'interesse, fra le altre, di Milan, Inter e Juventus. Ancora nessuna squadra ha scoperto le proprie carte e il giocatore inizierà la stagione agli ordini del nuovo tecnico Cuesta. Intanto ParmaLive.com ha intervistato l'ex calciatore crociato Alessandro Budel che si è prodigato in un consiglio per Leoni.

Le parole di Alessandro Budel per Giovanni Leoni: "Sinceramente, fossi in lui proverei a fare un altro anno importante al Parma, a giocare da titolare, con grande continuità, per poi decidere in maniera definitiva. Restare ancora un po' in un ambiente come questo non può che essere utile ad un giocatore come lui. Il consiglio che gli do è quello di giocare il più possibile e di sentirsi importante all'interno del gruppo. Ora lui fa parte, comunque, di una squadra di grande blasone e fare un altro anno da titolare a Parma non può che non essere un grande obiettivo".