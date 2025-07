L'UEFA squalifica per 10 anni una squadra del Montenegro per match fixing

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Una squadra del Montenegro, l'Arsenal Tivat, è stata bandita per dieci anni dalle competizioni Uefa ed è stata multata di mezzo milione di euro per una combine legata a scommesse clandestine durante una partita di qualificazione alla Conference League 2023/2024. La Commissione di Controllo, etica e disciplina della federazione europea ha avuto le prove di un caso di match fixing nel match del luglio 2023 contro gli armeni dall'Alashkert, quando ci fu un sospetto flusso di scommesse sul risultato di +5 per l'Alashkert, che infatti vinse 6-1. Inoltre, l'Uefa ha squalificato a vita due giocatori dell'Arsenal, Nikola Celebic e Cetko Manojlovic, e ad un dirigente della società, Ranko Krgovic.

Altri due giocatori, Radule Zivkovic e Dusan Puletic, sono stati squalificati per dieci anni. (ANSA).