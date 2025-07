Amoruso su Vlahovic: "Credo sia arrivato il momento di cambiare ambiente"

Nicola Amoruso, ex attaccante bianconero, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha parlato anche di Dusan Vlahovic, centravanti che potrebbe lasciare la Juventus e che è nel mirino del Milan: "Ha avuto problemi, soprattutto di fiducia. E quando viene a mancare quella… insomma, credo che sia arrivato il momento di cambiare ambiente.

Diciamo che è una storia che non è mai cominciata quella con la Juventus, nel senso che non ha avuto i risvolti che tutti quanti pensavamo potesse avere. Andare avanti insieme? Credo sia una soluzione improbabile per lui e per il club. Sarebbe negativo per entrambe le parti, restare con un anno di contratto e arrivare a scadenza non piace a nessuno".