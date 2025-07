Milan, ieri cena di mercato tra il ds Igli Tare e Massimiliano Allegri

Secondo quanto riferisce Sky, ieri sera è andata in scena una cena di mercato tra il direttore sportivo rossonero Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri durante la quale i due hanno parlato delle prossime mosse del Milan. Il club rossonero, che ha già chiuso gli arrivi di Samuele Ricci, Luka Modric e Pietro Terracciano (l'ufficialità di quest’ultimo è attesa nella prossime ore), è al lavoro per definire anche altri rinforzi: mancano infatti un terzino destro, uno sinistro, un centrocampista e un centravanti.

In merito agli obiettivi di mercato del Milan, qualche settimana fa il ds Igli Tare, durante l'incontro con la stampa nella sede milanista di via Aldo Rossi, ha spiegato: "Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d'attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.