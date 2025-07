Numeri e curiosità sul nuovo acquisto rossonero Pietro Terracciano

Pietro Terracciano, classe 1990, è un nuovo giocatore del Milan. Il portiere ex Fiorentina, nativo di San Felice a Cancello (Caserta), arriva in rossonero a 35 anni e prende il posto di Sportiello (tornato all’Atalanta) come vice Maignan. Il portiere ha scelto la maglia numero 1 e già da oggi sarà presente a Milanello agli ordini di Max Allegri e del suo staff. Arriva al Milan con tre anni di distanza, visto che era stato cercato dalla società rossonera anche nel 2022, ma alla fine il portiere decise di rimanere a Firenze per giocarsi (e riuscirci) le sue carte.

LA CARRIERA PRIMA DI ARRIVARE IN ROSSONERO

Cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino dove però non riesce ad esordire, passa prima alla Nocerina e poi al Milazzo, prima di approdare al Catania, dove il 25 aprile 2012 fa il suo esordio nella massima serie, nella sfida di Cagliari persa per 3 a 0. Torna all’Avellino nel 2013-2014, prima di tornare a Catania e successivamente alla Salernitana, dove esplode definitivamente, guadagnandosi dopo due anni, la chiamata dell’Empoli, prima di passare nel gennaio 2019 alla Fiorentina, dove per i tifosi diventerà “San Pietro” e resterà fino al termine della stagione scorsa.

Terracciano a Firenze è cresciuto molto e ha detto sempre la sua: partito alla vigilia dei campionati come secondo portiere, ha superato negli anni la concorrenza con Dragowski, Gollini e Christensen. La sua migliore stagione è stata quella del 2023/2024 dove si è guadagnato anche il premio di miglior portiere della Conference League.

I NUMERI DI TERRACCIANO

In Serie A Terracciano ha giocato 120 gare (10686’ minuti complessivi), subendo 144 reti ma riuscendo a mantenere la porta inviolata in 31 occasioni.

Nella competizione nazionale, ovvero la Coppa Italia, il portiere campano ha disputato 25 presenze con 31 reti subite e 8 clean sheet, mentre in Europa sono state 28 le presenze, con 32 reti subite e 9 sfide senza subire goal.

Quattro su quarantacinque i rigori parati (tutti con la maglia viola), mentre il Milan lo ha sfidato 8 volte, con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte (13 le reti subite).