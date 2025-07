MN - Oggi alle 17.30 Ricci incontrerà i tifosi milanisti all’AC Milan Store di via Dante a Milano

Dopo le visite mediche e la firma del contratto nella giornata di ieri, Samuele Ricci, presente stamattina a Milanello per svolgere i test fisici in vista del raduno di lunedì, incontrerà oggi pomeriggio i tifosi del Milan: l’appuntamento con il nuovo acquisto rossonero, arrivato a titolo definitivo dal Torino, è alle 17.30 presso l’AC Milan Store di via Dante a Milano.

Ecco il comunicato ufficiale con cui il club di via Aldo Rossi ha annunciato Samuele Ricci: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci dal Torino FC. Il centrocampista italiano ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029 con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030. Nato a Pontedera il 21 agosto 2001, Samuele Ricci cresce nel Settore Giovanile dell'Empoli, con cui debutta in Prima Squadra nel settembre 2019, e totalizza 91 presenze e 3 gol con i toscani. Nel gennaio 2022 passa al Torino, con cui colleziona 113 presenze e 4 reti. Ricci, dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili italiane, nel giugno 2022 debutta in Nazionale maggiore, con cui vanta 10 presenze. Samuele Ricci indosserà la maglia rossonera numero 4".