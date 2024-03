Il blind-ranking dei terzini del Milan di Calabria: scelte scontate con una sorpresa finale

Nella mattina di domani, più precisamente alle ore 9.00, sui canali ufficiali di Radio Serie A uscirà l'intervista integrale al capitano del Milan Davide Calabria, spoilerata in parte nel pomeriggio di oggi con qualche estratto curioso (CLICCA QUI). Fra questi rientra anche la blind-ranking dei dieci terzini più forti del Milan dal 2000 ad oggi, riprendendo una challenge andata virale sui social media in questo 2024.

Essenzialmente Calabria ha dovuto inserire mano a mano all'interno di una classifica i dieci terzini più forti che hanno vestito la maglia del Milan dal 2000 ad oggi, con la difficoltà, pero', di non sapere l'ordine nei quali gli venivano chiamati, ecco perché "blind". Quasi a farlo di proposito, l'attuale capitano rossonero si è tenuto le prime due posizioni di questa particolare graduatoria per Paolo Maldini e Theo Hernandez, completando a sorpresa il podio con Iganzio Abate, inserito al terzo posto essenzialmente perché l'unico rimasto libero al momento della chiamata.

Completata la classifica Calabria si è lasciato andare ad una grossa risata rivolgendosi all'ex compagno dicendo: "No Igna terzo finisce (ride ndr). Bravo". In tutto questo, c'è stato posto anche per lo stesso capitano del Milan in questa challenge, il quale ha deciso di collocarsi al decimo posto.