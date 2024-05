Squadra a Milanello per un allenamento al mattino in vista del Cagliari

Il Milan continua a preparare la sua terzultima gara della stagione. Sabato alle 20.45, a San Siro, arriverà il Cagliari di mister Claudio Ranieri, ancora non certo della salvezza ma sicuramente in ottima posizione per raggiungerla. I rossoneri si sono allenati nella giornata di ieri: è stato recuperato definitivamente Luka Jovic che si è allenato con il gruppo mentre hanno continuato con un lavoro personalizzato sia Maignan che Loftus e Kjaer. Contro il Cagliari torneranno dalla squalifica anche Calabria e Musah. I rossoneri domattina torneranno ad allenarsi al mattino.

Questo il report dell'allenamento nella giornata di ieri: "Squadra in palestra per iniziare con una serie di esercizi sulla forza, poi attivazione muscolare eseguita sul campo con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. L'allenamento è proseguito con alcuni torelli seguiti da una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni; in chiusura, partitella su campo ridotto."