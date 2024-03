Il mercato fallimentare è arrivato a 40 gol in stagione

A lungo in questa stagione rossonera, si è messo in dubbio il mercato estivo del Milan. Dopo la cessione di Tonali, il club ha reinvestito tutto l'utile per rinforzare principalmente centrocampo e attacco con giocatori in arrivo, soprattutto, dall'estero. Vuoi alcuni guai fisici, vuoi l'ambientamento che richiede tempo, la critica non ha aspettato e ha etichettato il mercato del Milan come "fallimentare". Un giudizio che, alla luce di quanto stiamo vedendo specialmente in questo 2024 che getta comunque le sue basi nella prima parte di stagione nel 2023, si può tranquillamente considerare come troppo affrettato.

Con le reti di Pulisic e Chukwueze a Verona, il mercato rossonero è arrivato a quota 40 gol stagionali, tra campionato e coppe varie. Un numero che va contestualizzato all'interno dell'universo rossonero. L'anno scorso il mercato portò il misero bottino di 5 gol, tre delle quali segnate da Pobega che era tra l'altro un giocatore rientrante dal prestito. Con l'arrivo a quota 40 marcature, il Milan ha superato il record di gol segnati dai nuovi dell'era Pioli che era stato eguagliato dopo Praga con 38 gol. Correva l'anno 2019/2020 e Ibrahimovic e Rebic furono le cause maggiori delle tante reti segnate. Oggi i loro eredi sono Pulisic, Loftus, Jovic e Okafor su tutti...

GOL DAL MERCATO STAGIONALI

TOTALE: 40

Pulisic: 12

Rlc: 9

Jovic: 8

Okafor: 5

Reijnders: 3

Chukwueze: 3