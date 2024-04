Inter-Toro: prima terna arbitrale tutta al femminile in Serie A

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Non sarà solo una festa per l'Inter e i tifosi nerazzurri la partita di domenica alle 12.30 a San Siro, perché l'incontro della 34/a giornata di serie A, sarà la prima del massimo campionato a essere diretta da una terna tutta al femminile: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. L'arbitro e le due assistenti erano state le prime in assoluto a dirigere insieme, nel dicembre 2022, una partita dei principali campionati: accadde in Frosinone-Ternana, uno dei match del Boxing Day della serie B.

Nel gennaio 2023, sempre insieme, arbitrarono per la prima volta una partita di Coppa Italia, Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale. (ANSA).