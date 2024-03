Italia U19, Zeroli e Sia protagonisti nel 5-0 contro la Georgia

Continua il campionato Europeo dell’Italia U19, che questo pomeriggio ha battuto la Georgia nella terza partita con un netto 5-0. Tra i protagonisti anche due rossoneri: gol per il centrocampista Kevin Zeroli e gol (10 secondi dopo il suo ingresso in campo) più assist per Diego Sia.

Nella giornata di ieri proprio Zeroli aveva dichiarato: "Sono onorato di far parte del gruppo della Nazionale e ci tengo a far bene ogniqualvolta scendo in campo. Abbiamo due risultati su tre (contro la Georgia, ndr) ma non facciamo calcoli: siamo campioni d'Europa in carica e vogliamo difendere il titolo fino alla fine".