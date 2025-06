Kerkez, rimpianto del Milan: poteva essere il vice Theo, ora il Liverpool lo acquista per 40 milioni

Il Liverpool è pronto a chiudere un’importante operazione in entrata: come riportato da Sky UK, Milos Kerkez è sbarcato nel Regno Unito in vista delle visite mediche con i Reds, previste per la giornata di domani. Il terzino sinistro ungherese, classe 2003, è a un passo dal trasferimento dal Bournemouth per una cifra complessiva vicina ai 40 milioni di sterline.

Un’operazione che fa riflettere anche in casa Milan, dove Kerkez era arrivato giovanissimo nel 2021: il club rossonero aveva intravisto il suo potenziale, ma non gli ha mai dato spazio in prima squadra. Poteva diventare il vice Theo Hernandez, invece è stato ceduto troppo presto. Ora, dopo una stagione di grande crescita in Premier League con la maglia dei Cherries, è stato individuato dal Liverpool come rinforzo ideale per la fascia sinistra, per aumentare la concorrenza interna e offrire nuove soluzioni tattiche ad Arne Slot.