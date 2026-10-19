Krosche saluta l'Eintracht fra le lacrime: "Oggi posso solo dire grazie per cinque anni estremamente emozionanti"

Dopo il comunicato di ieri, oggi in casa Eintracht è stata indetta un’assemblea dei soci per ratificare il passo indietro di Markus Krosche, che non sarà più il direttore dell’area sportiva del club. Il giornalista Christopher Michel racconta di un’atmosfera serena ma carica di emozione, con Krosche che ha salutato tutti con grande calore. Il presidente Mathias Beck, anche lui sul palco, saluta e ringrazia Krosche tra gli applausi di tutti i presenti.

Markus Krösche ha faticato a trattenere le lacrime durante il suo ultimo discorso, racconta Michel. Ha scelto parole forti e cariche di emozione: “Oggi posso solo dire grazie per cinque anni di grande successo ed estremamente emozionanti. Mi avete mostrato cosa significa essere una società di tradizione e cosa si può realizzare con l’Eintracht Francoforte. Ho indossato questa giacca di proposito (con lo stemma del club, ndr). Negli ultimi anni sono stato un “Eintrachtler” e rimarrò sempre un uno di voi”.