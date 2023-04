Kvaratskhelia sbaglia il rigore e si scusa, Leao lo consola: il siparietto social

MilanNews.it

Kvicha Kvaratskhelia, insieme a Victor Osimhen protagonista assoluto dell’incredibile stagione del Napoli, nel doppio confronto in Champions League contro il Milan non è riuscito a dare il meglio di sé, complice anche uno splendido Davide Calabria. Il georgiano, che nel match di ieri si è fatto parare un rigore da Mike Maignan nel finale, ha chiesto scusa ai tifosi napoletani su Instagram: “È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non sono riuscito a rendervi felici. Farò del mio meglio per imparare dall’esperienza di oggi (ieri, ndr).

Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro sostegno che sento ogni secondo. Vi voglio bene e vi prometto che torneremo più forti! Ci sono molte partite in vista, quindi il sogno continua…”

È arrivato subito il commento di Rafael Leao, che già dopo la sfida di campionato aveva reso pubblico il suo apprezzamento per Kvara in TV. Il portoghese del Milan, ieri strepitoso, non ha dubbi sulle qualità del numero 77: “Crack”.