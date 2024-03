La Nazionale Italiana è partita per la tournée negli Usa

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Dopo aver ottenuto la qualificazione a Euro 2024, che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, la nazionale di calcio guidata da Luciano Spalletti è partita questa mattina dall'aeroporto di Roma Fiumicino con un volo Ita Airways per la tournée americana. Giunti in pullman al Leonardo da Vinci, gli azzurri, assistiti all'arrivo nello scalo, Terminal 3, dal personale della società Aeroporti di Roma e da agenti della Polaria, hanno raggiunto, tra richieste di autografi e selfie da parte dei passeggeri, l'uscita di imbarco del volo Az630 diretto a Miami. Saranno due le amichevoli che l'Italia giocherà in settimana negli Stati Uniti: la prima giovedì con il Venezuela (ore 22 italiane, 17 locali, al "DRV PNK Stadium" di Fort Lauderdale, casa dell'Inter Miami); la seconda domenica con l'Ecuador (ore 21 italiane, 16 locali, alla "Red Bull Arena" a Harrison in New Jersey, casa dei New York Red Bulls). Tre le novità negli azzurri: Raoul Bellanova (Torino), Michael Folorunsho (Verona) e Lorenzo Lucca (Udinese).

Tra gli esclusi dell'ultima ora, Francesco Acerbi dopo l'episodio di domenica scorsa avvenuto nel corso della partita di campionato Inter-Napoli con Juan Jesus che ha denunciato un'offesa razzista che avrebbe subito dal difensore dell'Inter. Al posto di Acerbi, che ha lasciato ieri il ritiro della nazionale, è stato convocato il giocatore della Roma, Gianluca Mancini, che faceva già parte della lista dei pre convocati. (ANSA).