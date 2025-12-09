Le pagelle di Tuttosport: Pulisic trasforma in oro, Nkunku un fantasma

La partita tra Torino e Milan, vinta in rimonta per 2-3 dai rossoneri ieri sera in trasferta, per i colleghi della carta stampata di Tuttosport si legge tutta nel confronto tra Chris Pulisic e Chris Nkunku. Il primo entra a gara in corso, con il Diavolo sotto e con due giorni di febbre alta sulle spalle; il secondo gioca tutta la partita, in crescendo è vero, ma dopo un primo tempo abbastanza scadente. Per l'americano, il voto nelle pagelle di Tuttosport è 8: "Il primo pallone che tocca lo trasforma in oro segnando il gol del 2-2. Dieci minuti dopo segna anche il 3-2. E meno male che non era al meglio a causa della febbre".

Per Nkunku invece la valutazione è insufficiente, 5: "Un fantasma in avanti. Pasticcia con il pallone ogni volta che ce l’ha tra i piedi, non si rende mai pericoloso e viene controllato con troppa facilità dai difensori avversari". Tra i super promossi c'è ovviamente anche Adrien Rabiot che gioca una grande partita, al di là del gol che la riapre, voto 7: "Tra i migliori nel Milan. Ha il merito di riportare in partita i suoi con un gran conclusione dalla lunga distanza. Ne sfiora anche un altro prima dell’intervallo". Bene anche Loftus-Cheek e Ricci (6,5): stesso voto per Marco Landucci. Rimandati Bartesaghi e Pavlovic (5.5), così come Tomori (5).