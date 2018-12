Longhi a MN: "Non sono convinto del tutto da Fabregas, il Milan potrebbe anche farne a meno"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Bruno Longhi ha parlato di Cesc Fabregas, uno dei nomi che circolano come possibili rinforzi per il centrocampo rossonero: "Un giocatore come Fabregas non si discute, però non sono convinto del tutto: nell'immediato potrebbe andare bene, però secondo me il Milan dovrebbe fare un progetto con giocatori futuribili. Sono un po' indeciso sulla sua utilità, il Milan potrebbe anche farne a meno. Dipenderà tutto da come sarà la situazione infortunati a gennaio. Su Ibra non ho problemi a dire che sono assolutamente favorevole, mentre sullo spagnolo dico nì".