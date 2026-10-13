Marinozzi convinto: “Amorim giudicato eccessivamente dopo solo 7 partite, diamogli tempo”

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Le parole di Andrea Marinozzi in commento alle tante critiche rivolte a Ruben Amorim dopo il pareggio di Reggio Emilian.

Durante l'ultima puntata di "Fontana di Trevi", format di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato di Ruben Amorim e delle tante critiche che sta ricevendo. Queste le sue parole.

"Negli ultimi anni di Milan, io ricordo che Fonseca era già in discussione prima del derby e qualche mese dopo è stato esonerato. Adesso Amorim ha perso la prima partita col Benfica, la prima di 8 in Europa League nella fase campionato di Europa League, una partita quasi inutile, e l'hanno fatto nero. Pareggia a Reggio Emilia col Sassuolo dove la Juve ha perso, con il Sassuolo che fa ottime cose in campo, per un episodio, una lettura sbagliata con una gara meno bella di quella pre-sosta, e viene giudicato in maniera eccessiva. I risultati sono quelli, in campo sono un po' più indietro rispetto a quello che mi aspettavo, ma sono passate solo 7 partite, poca roba. Diamogli tempo".