Verso Milan-Atalanta: numeri e statistiche della sfida di San Siro

Numeri, curiosità e molte statistiche verso l'imminente sfida in campionato di domenica sera a San Siro tra Milan e Atalanta

Dopo la bella e convincente vittoria in Europa League sul campo del Salisburgo, il Milan di Ruben Amorim tornerà domani sera a giocare un'altra e importante sfida in campionato. A San Siro infatti, alle 18.00 arriverà l'Atalanta di mister Maurizio Sarri. I nerazzurri sono in totale emergenza numerica, visti i numerosissimi infortunati e giocatori non a disposizione (LEGGI QUI). Nonostante questo, la dea resta una squadra ostica e che nelle ultime stagioni a Milano ha sempre giocato belle partite e messo in crisi spesso il Milan.

VERSO MILAN-ATALANA: NUMERI E STATISTICHE

Una recente tradizione positiva per l'Atalanta a San Siro contro il Milan. Infatti, l'Atalanta è imbattuta da 6 sfide consecutive contro il Milan in Serie A, in tale parziale, gli orobici hanno conquistato 4 vittorie e 2 pareggi. Inoltre, proprio la a Dea si è imposta nelle ultime 2 partite giocate a San Siro contro il Milan: soltanto una volta, i rossoneri hanno perso 3 incontri casalinghi di fila contro gli orobici (tra il 1941 e il 1943).