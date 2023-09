Milan-PSG, sono quattro i precedenti: tutti in Champions League

vedi letture

Tra le squadre che dovrà affrontare il Milan nella fase a girone della Champions League 2023-2024 c'è il PSG, formazione in cui milita anche l'ex rossonero Gigio Donnarumma. Nella sua storia, il Diavolo ha incontrato quattro volte i parigini, tutte in Champions League: nella doppia semifinale del 1995 (due vittorie per i rossoneri, 0-1 a Parigi e 2-0 a San Siro) e poi nelle due sfide valide per la seconda fase a gironi della stagione 2000-2001 (doppio 1-1).