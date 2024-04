MN - Adani: "Il bilancio della stagione non credo sia così negativo come dicono alcuni tifosi del Milan, semplicemente gli amori finiscono”

A margine dell'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro, l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato dal palco. Queste le dichiarazioni sul Milan e la stagione dei rossoneri raccolte dal nostro inviato.

Lo Scudetto dell'Inter vinto contro il Milan:

“Scudetto meritato. Ha dimostrato di essere forte col lavoro. L’Inter è forte, ma non nasce forte; era cambiata quasi per metà, poi col lavoro è arrivata ad offrire uno spettacolo calcistico. In tanti interisti non ricordano mai una espressione gioco così bella”

Inzaghi ti ha sorpreso?

“Mi ha sorpreso. L’ho sempre considerato, con stima, un conservatore in senso positivo; non gli facevo questa capacità di creare certe sinergie di gioco, certe alchimie, certe relazioni tecniche… L’Inter è unica nel panorama europeo per come fa calcio”.

Pioli ha qualche colpa?

"Parto dalla stima, credo che l'opinione di stima condivisa sia naturale. Ha costruito un lavoro, ha ottenuto successi e traguardi, ha favorito la crescita di tanti profili. Penso che lo stesso Pioli, rispondendo a questa domanda, ammetterebbe di avere delle responsabilità. Certo che sì, nella gestione e nelle scelte. Però se andiamo a mettere sulla bilancia questa stagione secondo me non è così negativa come gli stessi tifosi del Milan imputano a Pioli. La spiegazione è che tutti gli amori finiscono, oggi è poco sopportato".

Non sei contro Allegri, ma contro il suo calcio…

“Io difendo il calcio, la comunicazione. Io tratto Allegri, Pioli e Inzaghi allo stesso modo. Poi forse se il contraddittorio non ha tanti argomenti per controbattere vuol dire che l’opinione forte è stata giusta”.

Ancelotti ha vinto col catenaccio?

“Ancelotti è un grandissimo allenatore. Bernardo e Kovacic hanno sbagliato i rigori, però probabilmente il Real non meritava di passare avendo subito, nonostante abbia i giocatori migliori, 60 tiri in porta. Meritava di andare avanti il City, senza dubbio”.

Chi stai seguendo tra gli allenatori italiani?

“De Rossi e De Zerbi. Di Daniele non mi stupisco, sono felice, mi piacciono le parole e come fa giocare. De Zerbi è fatto per vivere un livello diverso da tutti, per dividere nell’opinione, come i più grandi che dividono”