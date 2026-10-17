Mpenza: "Dieci gol per Moreira? Sarebbe bello e un buon risultato ma sono tanti"

Le aspettative di Mbo Mpenza sulla possibilità che Diego Moreira arrivi a toccare quota 10 gol stagionali con il Milan quest'anno

Si può dire che il Milan non ha preso Diego Moreira perché sia il bomber della squadra. Quel compito grava sulle spalle di Gonçalo Ramos, eppure il belga è partito alla grande e ha già all'attivo 3 gol in questo inizio di stagione: gliene mancano appena 4 per raggiungere il bottino messo da parte nell'ultima annata con lo Strasburgo. Nonostante questo Mbo Mpenza, ex calciatore e dirigente belga, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, non ha voluto mettere troppe pressioni a Moreira sotto questo punto di vista. Un estratto delle sue parole.

Il commento di Mbo Mpenza su Diego Moreira e sulle sue capacità realizzative: "Per me non è un goleador e, se contate su di lui per segnare, allora non fatelo più giocare! Se lo avete preso per questo, non è stato un buon acquisto. Per quanto riguarda invece gli assist e la capacità di puntare l'uomo, sono assolutamente sicuro che potrà riuscirci. Dieci gol sarebbero un buon risultato, ma sono tanti. Sarebbe bello, certo, ma non bisogna acquistare un giocatore del genere aspettandosi che diventi il capocannoniere della squadra, e nemmeno il secondo miglior marcatore"