MN - Mpenza: "La duttilità di Moreira gioca a suo favore, non contro"

Mbo Mpenza ha parlato della duttilità e della varietà di caratteristiche di Diego Moreira, calciatore rossonero arrivato in estate

Diego Moreira, fino a questo momento, ha giocato in diverse posizioni del campo. L'esordio, non particolarmente incisivo, lo ha giocato da esterno a tutta fascia sulla destra; nella partita successiva, con la Lazio, è stato spostato a sinistra; quindi ha avuto modo di giocare esterno con la difesa a quattro alle spalle e poi anche da trequartista. Insomma un giocatore duttile. Su questo tema è intervenuto Mbo Mpenza, ex calciatore belga e dirigente sportivo, nell'intervista concessa in esclusiva a MilanNews.it.

Il commento di Mbo Mpenza sulle caratteristiche di Diego Moreira: "La duttilità di Moreira può giocare a suo favore, non contro di lui! È un giocatore che ha tutte le qualità per giocare a sinistra e a destra, a patto che ci sia un allenatore capace di inserirlo in una squadra e, soprattutto, di farlo giocare a un livello adeguato alle sue qualità. Che sia a sinistra o a destra, è un giocatore molto interessante. È uno che punta molto l'uomo. Quando gioca a destra, lo fa per rientrare sul piede sinistro, mentre quando gioca a sinistra cerca soprattutto di andare sul fondo e può saltare l'uomo e arrivare al cross. A destra o a sinistra, personalmente non ho una preferenza particolare: per me va bene in entrambi i ruoli. La cosa più importante è che l'allenatore lo faccia giocare al livello della squadra, nell'undici titolare per farlo rendere"