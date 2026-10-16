MN - Mpenza su Moreira: "È vero 60 milioni sono tanti, ma li vale"

Mbo Mpenza crede in Diego Moreira, nel suo valore in campo ma anche in quello con cui è stato pagato dal Milan per comprarlo

Diego Moreira è stato un colpo importante nell'estate rossonera, solamente il centravanti Gonçalo Ramos è stato pagato di più a livello economico. Il calciatore belga ha saputo ritagliarsi un suo spazio nelle prime uscite della stagione con Ruben Amorim e offre diverse soluzioni grazie alla sue caratteristiche che lo redono un giocatore parecchio duttile. Sul suo conto la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il connazionale Mbo Mpenza, dirigente sportivo ed ex calciatore. Ecco che cosa ha detto in un estratto.

Il commento di Mbo Mpenza, direttore sportivo ed ex calciatore belga, sul giocatore rossonero Diego Moreira: "Non bisogna dimenticare che si tratta soprattutto di un investimento per il futuro. È vero, 60 milioni sono tanti, ma li vale. Se guardiamo da dove viene e cosa ha già prodotto, come abbiamo potuto constatare al Mondiale, dove ha collezionato alcune presenze e ha già mostrato qualcosa di molto interessante"