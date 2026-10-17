MN - Mpenza su Moreira: "Ha una tecnica superiore alla media"

Il commento positivo di Mbo Mpenza sul connazionale Diego Moreira, approdato al Milan nel corso dell'ultima sessione estiva

Il debutto di Diego Moreira, unito alle aspettative dettate dal costo del cartellino, avevano fatto un po' storcere il naso a critici e addetti ai lavori. Il calciatore belga del Milan, però, ha saputo rimettersi subito in carreggiata e sta crescendo di partita in partita, nonostante ieri gli sia stato concesso un turno di riposo in Europa League da mister Ruben Amorim. L'ex calciatore belga e direttore sportivo Mbo Mpenza è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha condiviso il suo punto di vista su Moreira. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il parere di Mbo Mpenza su Diego Moreira del Milan: "I 60 milioni sono tanti, bisogna essere onesti. Ma se lo si vuole davvero e, soprattutto, si considera che, dopo averlo acquistato a 60 milioni, lo si potrà rivendere... È un giocatore che dovrebbe essere valorizzato in base alle sue qualità. E la sua grande qualità è avere un ottimo piede sinistro, oltre a una tecnica superiore alla media. Come ho detto anche altrove, non è un Hazard, assolutamente. Ma potrà diventare altrettanto importante per la nazionale e per il Milan, anche se è difficile fare paragoni..."