MN - Mpenza su Moreira: "Ha una tecnica superiore alla media"
Il debutto di Diego Moreira, unito alle aspettative dettate dal costo del cartellino, avevano fatto un po' storcere il naso a critici e addetti ai lavori. Il calciatore belga del Milan, però, ha saputo rimettersi subito in carreggiata e sta crescendo di partita in partita, nonostante ieri gli sia stato concesso un turno di riposo in Europa League da mister Ruben Amorim. L'ex calciatore belga e direttore sportivo Mbo Mpenza è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha condiviso il suo punto di vista su Moreira. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Il parere di Mbo Mpenza su Diego Moreira del Milan: "I 60 milioni sono tanti, bisogna essere onesti. Ma se lo si vuole davvero e, soprattutto, si considera che, dopo averlo acquistato a 60 milioni, lo si potrà rivendere... È un giocatore che dovrebbe essere valorizzato in base alle sue qualità. E la sua grande qualità è avere un ottimo piede sinistro, oltre a una tecnica superiore alla media. Come ho detto anche altrove, non è un Hazard, assolutamente. Ma potrà diventare altrettanto importante per la nazionale e per il Milan, anche se è difficile fare paragoni..."
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