MN - Padovan: "Diciamo che delle domande su Pioli vanno fatte, cercando di non essere così drastici come lo sono i tifosi"

Meno due a Roma-Milan, come arrivano i rossoneri a questa sfida che vale una stagione? Ne abbiamo parlato con il noto giornalista Giancarlo Padovan. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Pioli si gioca il futuro. Ma l'impressione è che al primo passo falso venga sempre atteso al varco

"È vero ma perché non è il primo passo falso che fa. Da campione d'Italia l'anno scorso è arrivato quinto. Ed è arrivato in Champions perché hanno tolto la Juve. Inoltre ha perso cinque derby consecutivi, è stato eliminato ai gironi di Champions dove si poteva andare avanti, è stato eliminato in Coppa Italia. Al contrario, secondo me la critica è molto blanda nei suoi confronti. Diverso il discorso dei tifosi, che non gli perdonano i derby".

Giusto quindi voltar pagina?

"Quest'anno non ha mai lottato per lo scudetto. Diciamo che delle domande su Pioli vanno fatte, cercando di non essere così drastici come lo sono i tifosi che hanno già una risposta implicita. Ha un anno di contratto, secondo me non gli verrà rinnovato e se vanno male Roma e derby può anche perdere il posto alla fine della stagione. Detto questo non mi pare che ci sia una persecuzione nei suoi confronti, semplicemente i risultati non parlano in suo favore".