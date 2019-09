MN - Perfetti: "Suso toglie tempi di gioco. Paquetà ha già giocato trequartista, ma vedo meglio Calhanoglu"

Fabio Perfetti, proprietario de “Il Futbol Sudamericano” ed opinionista di Sportitalia e Top Calcio 24, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e lo ha fatto toccando vari temi, tra cui Suso e Paquetà, proposti entrambi sulla trequarti ma dalla diversa interpretazione del ruolo: “Suso è un giocatore con mezzi tecnici superiori a buona parte dei compagni, ma sicuramente toglie tempi di gioco ai compagni. Nel ruolo di trequartista vedrei molto meglio Calhanoglu rispetto a tutti gli altri, anche perché è il suo vero ruolo come ribadito da lui stesso. Paquetà in Brasile giocava da numero 8, l’ho detto in ogni dove, ma ha giocato anche lì diverse partite da trequartista quando mancava Diego Ribas (l’ex Juve). Rispondendo alla tua domanda potrei dirti di sì, ma da ciò che ho capito il trequartista di Giampaolo deve essere un attaccante e sicuramente Suso è più offensivo di Lucas.”