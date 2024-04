Molinaro: "Con questo progetto il Milan vuole creare un ciclo vincente, ma ci vuole tempo"

Il direttore dell'area tecnica del Venezia, Cristian Molinaro, ha parlato a Radio Serie A di alcuni tecnici, a cominciare da Raffaele Palladino, attualmente allenatore del Monza: "Io e Palladino eravamo in casa insieme a Salerno. Ha grandissima volontà di incidere da allenatore, non è un caso che al Monza sia riuscito ad esprimerla. È una persona consapevole di quello che può dare, pretende perché è un martello ma sta meritando l'attenzione che c'è su di lui".

Pioli merita di restare al Milan?

"È stato il mister che mi ha permesso di giocare con costanza tra i professionisti nell'anno a Salerno. Bisogna scindere la stagione del Milan che ha vinto lo scudetto dal percorso che poi ha fatto la società successivamente. I cambiamenti decisi dalla proprietà hanno portato a un percorso diverso e il mister ha dovuto lavorare sugli obiettivi in maniera diversa. I giocatori arrivati quest'anno stanno impattando e questo fa parte di un lavoro diverso da quello di due anni fa: dover inserire in un gruppo che aveva vinto dei giocatori da progetto. Di conseguenza, non diventa facile essere costantemente primi o creare un ciclo. Con questo progetto il Milan vuole creare un ciclo vincente, ma non può essere una cosa immediata, ci vuole tempo".